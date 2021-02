reaktivierung Renitente Asylbewerber müssen wieder in den Neuenburger Jura Asylbewerber, die die öffentliche Sicherheit oder die Sicherheit in den Asylzentren des Bundes gefährden, werden wieder in ein besonderes Zentrum im Neuenburger Jura überführt. 02.02.2021, 11.34 Uhr

Bundesasylzentrum: Personen, die den Betrieb stören, sollen wieder in ein besonderes Asylzentrum verlegt werden. Keystone

(wap) Das besondere Bundesasylzentrum in Les Verrières war 2019 wegen Unterbelegung geschlossen worden. Nun wird es wieder eröffnet, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Dienstag mitteilte. Grund dafür sind Probleme mit Asylbewerbern, die «den ordentlichen Betrieb und das Zusammenleben in den Bundesasylzentren stören und durch ihr Verhalten auch die öffentliche Sicherheit und Ordnung beeinträchtigen», wie es in der Mitteilung heisst.