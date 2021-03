Reaktionen Nach deutlichem Nein zur E-ID: Befürworter und Gegner fordern schnell neuen Anlauf Die Schweizer Stimmbevölkerung hat das Gesetz für eine elektronische ID am Sonntag deutlich abgelehnt. Gegner und Befürworter wollen nun schnell eine neue Lösung aufgleisen. 07.03.2021, 14.48 Uhr

Das Nein zu einer elektronischen Identität ID sei kein Nein zur Digitalisierung, sagen am Sonntag die Gegner. (Symbolbild) Keystone

(agl) Die deutliche Abfuhr der Stimmbevölkerung am Sonntag für die Vorlage zur Einführung einer elektronischen ID freut die Gegner. Das Nein sei ein starkes Votum gegen die Privatisierung von Aufgaben des Staates und für einen starken Service Public, schreibt die Gewerkschaft Syndicom in einer Mitteilung. Laut dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) hat das Volk mit dem Nein eine Drei-Klassen-Gesellschaft im Internet verhindert. Dennoch: Mit der Digitalisierung soll es weitergehen, wie es in einer Mitteilung heisst.