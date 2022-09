Dank, Verständnis und Kritik: Reaktionen auf Maurers Rücktritt

Reaktionen Dank, Verständnis und Kritik: So reagiert die Politik auf Maurers Rücktritt Die Parteien, Parteipräsidenten und Politikerinnen reagieren auf den angekündigten Rücktritt von Bundesrat Ueli Maurer. Eine Auswahl der Reaktionen. 30.09.2022, 14.51 Uhr

Die Reaktionen auf Ueli Maurers Rücktritt fallen unterschiedlich aus. Keystone

Am Freitag verkündete SVP-Bundesrat Ueli Maurer seinen Rücktritt per Ende Jahr. Seine Partei spricht in einer Reaktion von einem «überraschenden» Rücktritt, den sie sehr bedauere. Sie dankt ihm für «sein langjähriges, grosses und unermüdliches Engagement zu Gunsten unseres Landes und unserer Bevölkerung». Auch seine Zürcher Kantonalpartei sagt auf Twitter Danke.