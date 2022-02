RBS/SBB Neuer Tiefbahnhof in Bern wird teuer und verzögert sich um eineinhalb Jahre Der neue, vierspurige Tiefbahnhof des RBS unter dem SBB-Bahnhof in Bern verzögert sich um mindestens eineinhalb Jahre – und wird teurer. Als Gründe nennen die Bauherren Altlasten, die Geologie und Corona. 16.02.2022, 09.46 Uhr

Die Arbeiten für den neuen RBS-Tiefbahnhof unter dem Bahnhof Bern der SBB kommen zwar voran – sind aber aufwendiger und teurer als gedacht. HO/RBS

Der Bau des neuen Tiefbahnhofs unter dem Bahnhof Bern schreitet zwar voran. Die Geologie, Altlasten sowie Auswirkungen der Coronapandemie führen jedoch zu massiven Verzögerungen am Bau des neuen, vierspurigen Bahnhofs des Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) unter den Geleisen des SBB-Bahnhofs. Konkret verzögert sich die Eröffnung des neuen Tiefbahnhofs von Ende 2027 auf «voraussichtlich Mitte 2029», wie die Projektpartner am Mittwoch in einer Mitteilung schreiben.