Raketen, Böller und Co. Es geht ums Tierwohl: Petition will Feuerwerke für Private verbieten Liebhabern von Raketen, Böllern und Co. weht ein kalter Wind entgegen: Eine Petition fordert ein Verbot von Feuerwerk für Private. Zudem werden bereits Unterschriften für eine Initiative gesammelt. 16.05.2022, 14.58 Uhr

Mit Stofftieren vor die Bundeskanzlei: Den Unterzeichnenden geht es ums Tierwohl Bild: Campax

Wer es am 1. August oder Silvester gerne knallen lässt, soll dies noch geniessen: Denn wenn es nach einer Petition geht, werden Feuerwerke für Private schon bald verboten. Das fordern zumindest 22'855 Unterzeichnende, deren Petition am Montag von der Kampagnenorganisation Campax an die Bundeskanzlei in Bern übergeben wurde.