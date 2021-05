Rahmenabkommen Guy Parmelin warnt EU vor einer Politik der «Nadelstiche» Wenn die EU der Schweiz die Teilnahme an gemeinsamen Forschungsprogrammen verweigere, schwäche sie damit den Standort Europa, so Bundespräsident Guy Parmelin. 30.05.2021, 07.48 Uhr

Guy Parmelin: Ansprechpartner der EU war bisher nicht der Aussenminister, sondern der Bundespräsident. (Archivbild) Keystone

Die Schweiz und die EU müssten weiterhin gemeinsam auf Lösungen hinarbeiten, die beiden Seiten Vorteile brächte. Das sagte Bundespräsident Guy Parmelin in seinem ersten Interview nach Bekanntgabe des Abbruchs der Verhandlungen zum Rahmenabkommen gegenüber der NZZ am Sonntag. Dabei warnte er vor einer «Politik der Nadelstiche» seitens der EU. «Nadelstiche macht man nicht, wenn man zu einem gemeinsamen Resultat kommen will», sagte Parmelin.

So leiste die Schweiz etwa bei den nun unsicher geworden Beteiligungen an den EU-Forschungsprogrammen wertvolle Beiträge. Konkret sei die Schweiz bereit, hier sechs Milliarden Franken zu bezahlen. Dies sei auch im Interesse der EU. «Was ist, wenn wir das nicht tun können, weil uns die EU die volle Teilnahme verweigert? Dann schwächt das den ganzen Forschungsstandort Europa gegenüber Asien und den USA», sagte Parmelin.

Die Schweiz brauche nun eine «direkte Verbindung zum wichtigsten Gesprächspartner in Brüssel», sagte Parmelin. Da der damalige EU-Präsident Jean-Claude Juncker die Verhandlungen über den Rahmenvertrag zur Chefsache erklärt hatte, sei auf Schweizer Seite nicht der Aussenminister, sondern der Bundespräsident Ansprechpartner der EU gewesen. Da dieser in der Schweiz jedes Jahr wechsle, bestehe hier eine Asymmetrie, die korrigiert werden müsse. Bereits am Samstag hatte Bundesrat Ignazio Cassis gegenüber SRF 1 erklärt, dass die Schweiz in Zukunft verstärkt auf ministerialer Ebene mit der EU und ihren Mitgliedern verhandeln wolle.