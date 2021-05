Rahmenabkommen Cassis: «Bin erleichtert, dass der Bundesrat einen klaren Entscheid getroffen hat» Ein Volksnein zum Rahmenabkommen mit der EU hätte das Verhältnis mit Brüssel schwerer belastet als der Abbruch der Verhandlungen durch die Regierung, sagte Ignazio Cassis am Samstag. 29.05.2021, 12.18 Uhr

Bereit, über eine Erhöhung der Kohäsionsmilliarde zu sprechen: Aussenminister Ignazio Cassis. (Archivbild) Keystone

Bei der Schlussevaluation sei für den Bundesrat klar gewesen, dass das mit der EU ausgehandelte Rahmenabkommen bei einer Volksabstimmung abgelehnt worden wäre. Dies hätte für das Verhältnis zur EU gravierendere Folgen gehabt als der nun gefällte Entscheid. Das sagte Bundesrat Ignazio Cassis in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF 1. «Ich bin erleichtert dass der Bundesrat einen klaren Entscheid getroffen hat», so der Aussenminister, der sich nun auf den weiteren aussenpolitischen Dialog auf Ministerebene konzentrieren will. Erste Reaktionen aus den Nachbarländern hätten gezeigt, dass es zwar Bedauern, aber auch Verständnis gebe. Er beziehe sich dabei auf Kontakte auf Ebene der Minister, so Cassis: «Da sagen sie etwas anderes, als wenn sie in ein Radiomikrofon sprechen.»