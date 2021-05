Radioaktive Abfälle Mögliches Tiefenlager: Im Gebiet Nördlich Lägern kann gebohrt werden Bewilligung erteilt: Die Nagra kann im Gebiet Nördlich Lägern eine weitere Sondierbohrung durchführen. Damit sind alle Gesuche behandelt. 20.05.2021, 09.57 Uhr

Die Nagra kann in der Gemeinde Bachs eine weitere Sondierbohrung durchführen. (Symbolbild) Keystone

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) hat Ende April die letzte Sondierbohrung bewilligt. Das teilte das Uvek am Donnerstag mit. Die Bewilligung betrifft das Standortgebiet Nördlich Lägern in der Gemeinde Bachs (ZH). Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) will damit untersuchen, ob sich das Gebiet für ein geologisches Tiefenlager eignet.