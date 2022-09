Bund bestätigt: Tiefenlager kommt nach Nördlich-Lägern (ZH)

Radioaktive Abfälle Bund bestätigt: Tiefenlager kommt nach Nördlich-Lägern ++ Verpackt wird Atommüll in Würenlingen ++ Betroffene reagieren schockiert Das Schweizer Tiefenlager für Atommüll soll im Gebiet Nördlich Lägern in der Zürcher Gemeinde Stadel gebaut werden. Der Atommüll dafür soll derweil in der Aargauer Würenlingen verpackt werden. Der Bund hat betroffene Kantone und Grundbesitzer am Samstag informiert. Samuel Thomi Aktualisiert 10.09.2022, 14.18 Uhr

Projekt Nördlich Lägern obsiegt: Unter dem Haberstal in der Zürcher Gemeinde Stadel soll das Tiefenlager für Atommüll gebaut werden. Keystone

Die Würfel sind längst gefallen. Doch informiert werden sollte die Öffentlichkeit erst am Montagmorgen. Nachdem verschiedene Medien nach Vorinformationen von Kantonen und Grundeigentümern am Samstag jedoch bereits über die Entscheide der Behörden berichteten, passte der Bund kurzerhand seine Kommunikationsstrategie an. Gegenüber CH Media bestätigte Marianne Zünd am Nachmittag die Standortwahl Nördlich Lägern für ein Tiefenlager.

Der Atommüll soll dafür jedoch in Würenlingen verpackt werden. Für alle weiteren Details verwies die Kommunikationschefin des Bundesamts für Energie auf Montag.

Würenlingen bleibt wichtiger Standort

Sprich: Das Tiefenlager für stark und schwach radioaktive Abfälle soll – in respektive unter – der knapp 2000 Einwohner zählenden Zürcher Gemeinde Stadel gebaut werden. Aufatmen können damit die Gemeinden im Zürcher Weinland (die sogenannte Region Zürich Nord-Ost) sowie die Gemeinden rund um den Bözberg im Kanton Aargau (sogenanntes Projekt Jura Ost).

Mit der Verpackungsanlage für Atommüll wird dieser allerdings in Zukunft zumindest passiv ebenfalls vom Tiefenlager betroffen sein. Doch bereits jetzt werden in Würenlingen neben dem Paul Scherrer Institut radioaktive Abfälle aller Art zwischengelagert.

Zuerst über die Standortwahl hatten übereinstimmend der Fernsehsender TeleZüri und die Tamedia-Zeitungen berichtet. Währen der Entscheid für den Standort der künftigen Verpackungsanlage für Atommüll im Aargau weniger überraschend kommt, provoziert der Tiefenlager-Entscheid bei Politikerinnen und Experten einiges Erstaunen.

Gegenüber TeleZüri äussern sich Gegner des Tiefenlagers zudem schockiert über die Standortwahl. Waren doch bislang die meisten Involvierten davon ausgegangen, das Tiefenlager werde im Zürcher Weinland gebaut.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Diese Region galt seit Jahren als Favorit der Nagra. Im Gegensatz zu Nördlich Lägern: Die Gemeinde Stadel war von den Experten für die Suche nach einem Tiefenlager-Standort in einer früheren Runde bereits einmal ausgeschieden worden. Erst auf Druck der betroffenen Kantone waren die Abklärungen nochmals aufgenommen worden. Und nun soll Nördlich Lägern sogar der am besten geeignetste Standort für ein Tiefenlager sein.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inbetriebnahme frühestens ab 2050

Die Suche nach einem geologischen Tiefenlager für radioaktive Abfälle ist allerdings bereits ein Jahrzehntealter Prozess. Seit 2008 ist das aktuelle Verfahren im Gang. Zuletzt standen noch drei Regionen im Fokus – und zwar im Zürcher Weinland (Zürich Nord-Ost), im Zürcher Unterland (Nördlich Lägern) sowie im Bözberg (Jura Ost). Erst im Jahr 2024 will die Nagra bei den Bundesbehörden dann ein Bewilligungsgesuch für ein Tiefenlager einreichen. Danach wird der Bundesrat voraussichtlich 2029 über die Rahmenbewilligung entscheiden, ein Jahr später das Parlament.

Zudem ist eine Volksabstimmung über die Standortwahl sehr wahrscheinlich. Diese untersteht nämlich dem fakultativen Referendum. Selbst wenn alles glattgehen sollte: Mit der Inbetriebnahme des Schweizer Tiefenlagers ist erst ab dem Jahr 2050 zu rechnen. Der Verschluss des auf Jahrhunderte ausgelegten Gesamtlagers soll dann im Jahr 2115 erfolgen.

Mehr als 50-jährige Suche – für maximal 100 Jahre Lagerung

Allerdings ist auch die Vorgeschichte für ein Tiefenlager eine äusserst langwierige. Bereits vor 50 Jahren, als die ersten Atomkraftwerke in der Schweiz ihren Betrieb aufnahmen, hat der Bund die Suche danach eröffnet. Standen zunächst Standorte in den Alpen im Vordergrund, rückte alsbald der Wellenberg in den Fokus. Doch die Stimmbevölkerung des Kantons Nidwalden lehnte ein Endlager gleich in zwei Volksabstimmungen ab.

Nidwaldner Bürgerinnen und Bürger demonstrieren am 5. November 1988 in Wolfenschiessen gegen den geplanten Sondierstollen der Nagra am Wellenberg. Keystone

2002 erbrachte die Nagra dann den Entsorgungsnachweis: Sie wies nach, dass im Benkener Opalinus-Untergrund ein Lager für hoch radioaktiver Müll machbar ist. Doch unter der Ägide des damaligen Energieministers Moritz Leuenberger entschied der Bundesrat vier Jahre später, die Nagra müsse auch noch weitere Standorte evaluieren.

Analog diesem Schema plant die Nagra ein geologisches Tiefenlager für schwach- und mittelaktive sowie für hochaktive Abfälle in der Schweiz. HO/Nagra

Seither sucht man auch nicht mehr den Standort für ein Endlager, sondern lediglich einen für ein Tiefenlager. Sprich: Der Atommüll soll nicht definitiv vergraben werden, sondern während 100 Jahren zurückgeholt werden können. Leuenbergers Sachplanverfahren versprach dabei nicht nur mehr Transparenz, sondern auch die Mitwirkung der betroffenen Regionen. Dies als Ausgleich zur Streichung des Vetorechts für Standortkantone.