Unter zehn Prozent: Ständerat will Bedingung für UKW-Abschaltung

Radio Unter zehn Prozent Marktanteil: Ständerat will Bedingung für UKW-Abschaltung Der Ständerat will das UKW-Radio nicht voreilig abschalten. Erst wenn der Marktanteil unter zehn Prozent fällt, soll Schluss sein. Laut dem Bundesrat ist dieser Wert ohnehin schon fast erreicht. 07.12.2021, 09.34 Uhr

Klassisches Radio wird laut Motionär Ruedi Noser immer mehr vom mobilen Internet verdrängt. (Symbolbild) Keystone

Die UKW-Sender in der Schweiz sollen erst abgeschaltet werden, wenn sie nicht mehr einem Bedürfnis entsprechen, fordert der Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser in einer Motion. Die Abschaltung soll erst dann erfolgen, wenn DAB und Internet-Radio einen Marktanteil von etwa 90 Prozent auf sich vereinen. Man solle die Zeit bis zur Abschaltung zudem nutzen, um zu überlegen, wie die Radio-Zukunft aussieht, so Noser.