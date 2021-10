Polizei löst Coronaproteste in Bern auf

Proteste Berner Polizei kesselt Coronademonstranten ein Die Kantonspolizei Bern hat unbewilligte Proteste in Bern aufgelöst. Die Aktivisten wurden am Bahnhof eingekesselt. Mehrere hundert Personen erhielten eine Wegweisung. 15.10.2021, 06.22 Uhr

Seit dem 9. September finden in Bern regelmässig am Donnerstag Proteste statt. Archivbild: Keystone

Die Personen seien teils gewaltbereiten Aufrufen zu einer unbewilligten Demonstration in Bern gefolgt, so die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung. Um 19.30 hätte sie sich am Bahnhof versammelt. Die Polizei habe die Gruppe daraufhin eingekesselt.