Blockade in Bern: Jetzt erreichen Klima-Proteste Deutschschweiz

Protestaktion Blockade in Bern: Jetzt erreichen Klima-Proteste Deutschschweizer Autobahn Umweltaktivisten haben am Dienstagmorgen die Autobahnausfahrt Wankdorf in Bern besetzt. Sie wollen mit der Aktion vor dem drohenden Klimakollaps warnen. 19.04.2022, 10.33 Uhr

Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland blockierten am Dienstagmorgen eine Autobahnausfahrt in Bern. Keystone

Vergangene Woche hatten die Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland die Autobahn bei Lausanne und die Mont-Blanc-Brücke in Genf besetzt. Nun erreicht die Protestaktion die Deutschschweiz: Aktivistinnen und Aktivisten blockierten am Dienstag um 7.40 Uhr die Ausfahrt Wankdorf der Autobahn in Richtung Bern, wie sie mitteilten. Dabei klebten sich einige von ihnen auf die Fahrbahn.