Autobahn-Blockade: Renovate Switzerland mit Aktion in Zürich

Protest Sie tun es wieder: Klimaaktivisten blockieren A3-Ausfahrt in Zürich Drei Sympathisanten der Bewegung Renovate Switzerland haben am Morgen eine Autobahnausfahrt blockiert. Es ist bereits die siebte Aktion innert weniger Wochen. Aktualisiert 19.10.2022, 09.44 Uhr

Drei Aktivisten blockierten am Mittwochmorgen eine Autobahn-Ausfahrt in Zürich. Twitter/Renovate Switzerland

Mit grossen Plakaten sitzen die Klimaaktivistinnen- und aktivisten mitten auf der Strasse und blockieren den Durchgang. Am Mittwochmorgen um 8 Uhr war dies nun auf der A3-Autobahnausfahrt beim Sihlhölzli in Zürich zu beobachten, wie die Bewegung Renovate Switzerland in einer Mitteilung schreibt. Es ist bereits ein bekanntes Bild: In den letzten Wochen sorgte die Bewegung mehrfach für Aufruhr – mit ihren Strassenblockaden, bei denen sich manche Demonstrierende auf dem Asphalt festkleben.