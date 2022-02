Protest Berner Polizei fängt Konvois der Massnahmengegner auf Autobahn ab Die Berner Polizei hat am Montagnachmittag die Innenstadt abgeriegelt. Sie wollte so eine motorisierte Demo von Massnahmenkritikern verhindern. Aktualisiert 08.02.2022, 06.09 Uhr

Die Polizei verwehrte den Protestierenden den Zugang zum Bundesplatz und dem angrenzenden Stadtgebiet. Keystone

Gegner der Coronamassnahmen des Bundes versuchten am Montag, in Bern einen «Schweizer Konvoi für Freiheit» nach kanadischem Vorbild durchzuführen. Nach Aufrufen zu Verkehrsblockaden in der Stadt Bern seien mehrere Konvois mit insgesamt über 200 Fahrzeugen in Richtung Bern gefahren, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Die Polizei reagierte darauf mit mehreren Kontrollstellen im Bereich der Autobahnzubringer.