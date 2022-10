Pro Senectute Altersarmut: Fast 300'000 Pensionierte leben an der Armutsgrenze Die Inflation trifft eine Gruppe besonders hart: alte Menschen, die mit ihrer Rente kaum über die Runde kommen. Betroffen sind in der Schweiz fast 300'000 Personen. 03.10.2022, 08.46 Uhr

In der Schweiz sind rund 14 Prozent der Menschen im Pensionsalter von Armut betroffen. (Symbolbild) Keystone

86 Prozent der Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz kommen dank Drei-Säulen-System finanziell gut über die Runden. 295'000 Personen leben aber trotz Rente an der Armutsgrenze. Dies teilte die Pro Senectute am Montag mit. 46'000 Betroffene seien gar «ausweglos arm». Diese Menschen seien nicht in der Lage, ihr kleines Einkommen mittels Vermögen zu kompensieren.