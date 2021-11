Presserat rügt Tamedia wegen Corona-Video

Privatsphäre verletzt Partygast verliert wegen Video seine Arbeit: Presserat rügt Tamedia Die französischsprachigen Portale «20 minutes» und «24 heures» haben privates Videomaterial einer nicht coronakonformen Party veröffentlicht, ohne die Anwesenden unkenntlich zu machen. 19.11.2021, 12.25 Uhr

Laut Presserat hat der Tamedia-Konzern keine Stellungnahme zu dem Fall abgegeben. Keystone

Ein Teilnehmer sei nach der Veröffentlichung des Videos durch die beiden Portale von seinem Arbeitgeber identifiziert und entlassen worden, schreibt der Presserat am Freitag in einer Mitteilung. Die privat aufgenommenen Videos hatten Bilder einer Party gezeigt, an der die damals geltenden Coronamassnahmen nicht eingehalten wurden.

Mit der Publikation eines im privaten Raum aufgenommenen Videos im Internet sei die Privatsphäre der Anwesenden verletzt worden, so das Verdikt des Presserates nun. Ein überwiegendes öffentliches Interesse sei in dem Fall nicht ersichtlich. Die beiden Portale gehören zum Tamedia-Konzern. Dieser habe gegenüber dem Presserat nicht zum Fall Stellung genommen, so die Mitteilung. (wap)