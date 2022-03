Kampagnen gegen Gewalt: Ständerat nimmt Bundesrat in die Pflicht

Präventionskampagne Kampagnen gegen Gewalt: Ständerat möchte Bundesrat in die Pflicht nehmen Der Bund soll regelmässig schweizweite Präventionskampagnen gegen häusliche, sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalt durchführen. Das verlangt der Ständerat. Auch der Bundesrat ist einverstanden mit dem Anliegen. 17.03.2022, 10.04 Uhr

Regelmässig durchgeführte, zielgruppengerechte Präventionskampagnen sind wichtig, um Gewalt zu verhindern und zu bekämpfen. (Symbolbild) Keystone

Häusliche, sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt sei in der Schweiz weit verbreitet. Diesem Problem will die Walliser Mitte-Ständerätin Marianne Maret mit einem Vorstoss entgegentreten. Damit wird der Bundesrat aufgefordert, regelmässig schweizweite Präventionskampagnen durchzuführen.

Diese sollen unterschiedliche Formen von Gewalt abdecken und sich zielgruppengerecht an unterschiedliche Betroffene richten – und auch an potenzielle Täter. Der Ständerat hat die Motion am Donnerstag stillschweigend angenommen. Für ihn ist es an der Zeit, dass das Thema nicht mehr einzig Kantonen, Gemeinden oder Nichtregierungsorganisationen überlassen wird.

Nationalrat zieht am Nachmittag wohl nach

Der Bund soll dafür sorgen, «dass die Bevölkerung in der gesamten Schweiz zu Gewalt sensibilisiert und informiert wird», heisst es in der Motion. Dazu sollen Kantone, Gemeinden und Institutionen miteinbezogen werden. Das Ziel: Gemeinsam zur Verhütung von Gewalt beitragen und Betroffenen den Zugang zu Unterstützung und Schutz erleichtern.

Noch am Donnerstagnachmittag dürfte der Nationalrat nachziehen. Er behandelt eine gleichlautende Motion seiner Bildungskommission. Die Zustimmung gilt als Formsache. Einverstanden ist auch der Bundesrat. (abi/rwa)