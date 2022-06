tabak und Nikotin Rauchen: Präventionsfonds lanciert neues Programm für Jugendliche Der Tabakpräventionsfonds startet ein neues Kinder- und Jugendprogramm. Bei dessen Ausgestaltung sollen die jungen Menschen in der Schule oder in ihrer Freizeit aktiv mitwirken können. Dario Pollice 13.06.2022, 12.20 Uhr

Jugendliche in der Schweiz sollen nach Ansicht des TPF ohne Tabak und Nikotin aufwachsen können. (Symbolbild) Keystone

Seit rund fünfzehn Jahren nimmt der Tabakkonsum hierzulande ab. Er ist gemäss dem Bundesamt für Gesundheit von 33 Prozent im Jahr 2001 auf 27,1 Prozent im 2017 zurückgegangen. Allerdings ziehen heute immer noch etwas mehr als jeder Fünfte (22,5 Prozent) der 15- bis 19-Jährigen am Glimmstängel. Grund genug für den Tabakpräventionsfonds (TPF) noch gezielter bei der Prävention einzusetzen.

Am Montag kündigte der TPF mit «Free. Fair. Future.» ein neues Kinder- und Jugendprogramm an. «Unsere Vision ist, dass die Kinder und Jugendlichen in der Schweiz ohne Tabak und Nikotin aufwachsen und Entscheidungen frei von externen Einflüssen, wie zum Beispiel durch die Tabakindustrie, fällen können», lässt sich Peter Blatter, Geschäftsführer des Präventionsfonds, zitieren. Am Programm beteiligt sind neben dem TPF auch der Verein Oxysuisse, Swiss Olympic, die Stiftung Education 21 und Médecine & Hygiène.

Konkret verfolgt das Programm einen sogenannten partizipativen Ansatz. Soll heissen: Aktivitäten und Massnahmen werden gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen entwickelt. Diese sollen das Augenmerk auf eine «aktive und eigenständige Gestaltung ihrer Freizeit und ihres Lebens» richten. Zudem lässt der TPF Kinder und Jugendliche eine virtuelle Plattform mitgestalten, um einen spielerischen aber zugleich informativen Zugang mit der Thematik zu fördern.

«Ein Marathonlauf mit vielen Hürden»

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Aufarbeitung von Fakten und Studien. Ein Netzwerk aus Experten soll nicht nur aufzeigen, welche negativen Auswirkungen das Rauchen hat, sondern auch «wo die Tabak- und Nikotin-Industrie nicht transparent und der Wahrheit entsprechend handelt» so Pascal Diethelm, Präsident des Vereins Oxysuisse.

Roger Schnegg, Direktor von Swiss Olympic, lässt indes durchblicken, dass die geplanten Massnahmen wohl nicht von heute auf morgen wirken: «Prävention ist kein Sprint, es ist ein Marathonlauf mit vielen Hürden.» Dem neuen Präventionsprogramm steht ein jährliches Budget von rund 5,5 Millionen Franken zur Verfügung. Der Tabakpräventionsfonds finanziert sich durch die Abgabe von 2,6 Rappen pro verkaufte Zigarettenpackung.