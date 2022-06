Schwerer Unfall am Berninapass: Strasse und Bahn blockiert

Polizeirapport Schwerer Verkehrsunfall am Berninapass: Drei Personen ums Leben gekommen, Strasse und Bahn blockiert Am Berninapass im Kanton Graubünden sind laut Polizeiangaben am Samstagnachmittag drei Personen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Unfallhergang ist noch unklar. Aktualisiert 25.06.2022, 19.27 Uhr

In den Unfall zwischen Pontresina und Diavolezza seien zwei Motorräder verwickelt gewesen, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Graubünden am Samstagabend der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Das Unglück geschah gegen 15 Uhr, die Ursache war zunächst unklar. Gemäss einer «Blick»-Meldung seien zwei Töffs am Unfall beteiligt gewesen.