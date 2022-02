Polizei verhaftet Rechtsextreme Trotz Ende der meisten Einschränkungen: Über 1000 Massnahmengegner demonstrieren Fertig Zertifikat, Maskenpflicht auch fast überall aufgehoben: Den Massnahmengegnern reicht dies noch nicht. Am Samstag demonstrierten mehr als 1000 Personen in Zürich. 19.02.2022, 17.01 Uhr

Die Massnahmengegner marschieren weiter. Keystone

Unter dem Titel «für eine vernünftige Corona-Politik» versammelten sich am Samstag «über tausend Personen» in Oerlikon, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Die Kundgebung sei ohne Zwischenfälle verlaufen. Die Demonstration war bewilligt.