SVP kehrt in die «Arena» zurück - «auf Zusehen»

Politsendung «Unparteiische Moderation» versprochen: SVP kehrt in die «Arena» zurück Die SVP-Spitze hat sich mit der SRG-Leitung ausgesprochen und kündigt an, nach Ostern in die «Arena» zurückzukehren. SRF-Direktorin Nathalie Wappler begrüsst den Entscheid. 14.04.2022, 18.37 Uhr

Seit der Sendung vom 18. März hat kein SVP-Vertreter mehr an der «Arena» teilgenommen. Keystone

Der «Arena»-Boykott der SVP geht zu Ende. Die Partei kündigte am Donnerstagabend an, nach Ostern in die SRF-Diskussionssendung zurückzukehren. Dies, nachdem am Nachmittag eine Aussprache der Parteispitze mit der SRG-Leitung stattgefunden hat. Die SVP schreibt in ihrer Mitteilung von einem «konstruktiven Gespräch». Nach der «Zusicherung einer ausgewogenen Berichterstattung sowie der unparteiischen Moderation der Arena» sei die Partei bereit, wieder an der Sendung teilzunehmen - «auf Zusehen».

Weiter stellt die SVP Forderungen zur Moderation von politischen Informationssendungen auf. So solle der öffentlich-rechtliche Fernseh- und Radiosender nach dem Grundsatz «Weniger Selbstinszenierung – mehr journalistische Distanz» arbeiten und verhindern, dass sich die «links-grüne Schlagseite vieler Mitarbeitenden der SRG» in einer einseitigen Berichterstattung niederschlage.

Sämtliche Beanstandungen der «Arena» abgewiesen

Auch die SRG äusserte sich nach der Aussprache in einer Stellungnahme. Das Gespräch sei schon längere Zeit vor dem «Arena»-Boykott mit der Partei vereinbart worden, heisst es darin. SRF-Direktorin Nathalie Wappler begrüsse den Schritt der SVP, wieder an den Sendungen teilzunehmen. «Zur sachgerechten Berichterstattung sind und bleiben wir verpflichtet», lässt sie sich zitieren. «Ebenso zur politischen Unabhängigkeit, sie ist unverhandelbar.»

Die SRF-Leitung habe bei dem Gespräch in Erinnerung gerufen, dass es nebst der kritischen Selbstkontrolle mit Publikumsrat, Ombudsstelle und Unabhängiger Beschwerdeinstanz auch weitere offizielle Kontrollorgane gibt, welche «SRF insgesamt ein gutes Zeugnis ausweisen». Ebenfalls schreibt die SRG, dass im vergangenen Jahr sämtliche 82 Beanstandungen gegen die «Arena» bei der Ombudsstelle deutlich abgewiesen worden seien. Zur Sendung, welche den Boykott-Entscheid bei der SVP ausgelöst hatte, äussert sich die SRG in der Stellungnahme nicht.

Boykott nach Rassismus-Kritik von Sandro Brotz

Die SVP hatte am 22. März angekündigt, die SRF-Sendung zu boykottieren. Grund für das Fernbleiben der Partei war die Moderation von Sandro Brotz in der «Arena» vom 18. März. Dieser äusserte sich klar zu einer Aussage, die SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi im Nationalrat getätigt hatte: «Das, was sie gesagt haben, Herr Aeschi, war rassistisch», sagte Brotz, wobei er sich unter anderem auf die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus bezog. Aeschi wiederum hatte in einer Debatte zum Ukraine-Krieg folgendes gesagt: «Es darf nicht sein, dass Nigerianer oder Iraker mit ukrainischen Pässen plötzlich 18-jährige Ukrainerinnen vergewaltigen!»

Die SVP schrieb daraufhin, Brotz habe sich in der Sendung als Richter aufgespielt. Es handle sich um eine «eklatante Grenzüberschreitung», die im Widerspruch zum gesetzlichen Auftrag der SRG stehe, Inhalte sachgerecht und neutral darzustellen. Brotz verteidigte seine Aussage derweil in den sozialen Medien: Die «Arena» biete keine Plattform für Rassismus, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. «Wenn eine anerkannte Kommission gegen Rassismus ein Fehlverhalten festhält, dann ist es mein Job, dies dem Publikum offenzulegen.» (agl)