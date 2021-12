Nationalrat Andri Silberschmidt musste seinen Führerausweis abgeben Andri Silberschmidt wurde mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Er habe die entsprechende Signalisation übersehen, verteidigt sich der junge FDP-Vize. 14.12.2021, 06.31 Uhr

Andri Silberschmidt bei einer Rede im Nationalrat während der Wintersession. Keystone

Passiert ist es auf der Autobahn im Kanton Uri. FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt wird mit 123 Stundenkilometer geblitzt. Erlaubt wären an dieser Stelle nur 80 km/h. Er habe die entsprechende Signalisierung übersehen, schreibt er auf Twitter und bestätigt damit einen Bericht der Branchenplattform Inside Paradeplatz. Der Vorfall ereignete sich im vergangenen August. Für dieses Vergehen wird der Führerausweis für mindestens drei Monate entzogen.

«Das war dumm und gefährlich», schreibt Silberschmidt, der auch neuer Vizepräsident der FDP ist, auf Twitter. Er wehrt sich aber gegen mehrere Anwürfe der Plattform. So sei die Sache längst per Strafbefehl abgehandelt und es gebe kein «laufendes Verfahren», so der 27-jährige Zürcher. Der Autor der Geschichte auf Inside Paradeplatz kann sich ganz offensichtlich mehrere Spitzen gegen Silberschmidt nicht verkneifen. So schreibt er als Bildlegende «Typ Schwiegersohn» und «James Dean von Züri» und bezeichnet Silberschmidt als «Quasi-Berufspolitiker». (chm)