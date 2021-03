Politik Wegen Coronavirus: Glarner Landsgemeinde wird verschoben Das Glarner Stimmvolk muss auf den September hoffen, um eine Landsgemeinde abzuhalten. Auch im letzten Jahr wurde die Veranstaltungen zuerst verschoben, musste dann aber ganz abgesagt werden. 24.03.2021, 10.49 Uhr

Hier war Corona noch kein Thema: Landsgemeinde in Glarus im Jahr 2018. Keystone

(mg) Auch im Mai wird es keine Landsgemeinde in Glarus geben. Das hat der Regierungsrat entschieden. Wie er am Mittwoch mitteilt, verschiebt er die Veranstaltung. Neu soll die Landsgemeinde am 5. September stattfinden. Derzeit sei die «pandemische Lage immer noch angespannt», heisst es in der Mitteilung.