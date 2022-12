Politik Ueli Maurer rät seiner Partei zu mehr Pragmatismus Der abtretende SVP-Bundesrat Ueli Maurer fordert von seiner Partei, dass sie mehr Verantwortung übernimmt und mitgestaltet. Wer immerzu Alarm schlage, verliere an Wirkung. 31.12.2022, 09.54 Uhr

Nach 14 Jahren im Bundesrat gibt Ueli Maurer sein Amt ab. Nun fordert er von seiner Partei, dass sie mehr Verantwortung übernimmt und mitgestaltet. Keystone

14 Jahre lang war Ueli Maurer Mitglied im Bundesrat, nun gibt er sein Amt ab. In einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» vom Samstag sprach er auch über die Rolle der SVP in Bundesbern. «Wir verharren teilweise noch in der Opposition», sagte er. «Die SVP muss lernen – und das lernt sie zunehmend –, dass sie als stärkste Partei Verantwortung übernehmen und mitgestalten muss.» Das hätten in der Partei «noch nicht alle begriffen».