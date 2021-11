Politik Kommission will mehr Geld für die Bahninfrastruktur Mehr Geld für den öffentlichen Verkehr, für die Landwirtschaft und für die erneuerbaren Energie: Die Kommission zeigt sich an diversen Orten grosszügiger als der Bundesrat. 18.11.2021, 17.34 Uhr

An der Wintersession behandelt der Nationalrat das Budget. Keystone

Bald beugt sich das Parlament in der Wintersession über das Budget für das kommende Jahr. Die zuständige Finanzkommission (FK) des Nationalrats möchte dabei vor allem bei der Bahninfrastruktur grosszügiger sein, als es der Bundesrat sein wollte. Konkret will die FK 233 Millionen Franken mehr in den Bahninfrastrukturfonds (BIF) fliessen lassen. Damit würden sich die gesamten Mittel dafür auf 5,56 Milliarden Franken erhöhen. Dadurch soll die mittel- und langfristige Finanzierung des BIF sichergestellt werden, wie es in einer Mitteilung der Parlamentsdienste vom Donnerstag heisst.