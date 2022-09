Pierre Maudet kandidiert erneut für Genfer Staatsrat

Als Wunderkind der Genfer Politik galt Pierre Maudet. Bis er sich im Zuge einer Luxusreise nach Abu Dhabi in eine veritable Staatsaffäre verstrickte. Nun will Maudet zurück in die Genfer Regierung – obwohl das Verfahren gegen ihn beim Bundesgericht noch hängig ist.

Ann-Kathrin Amstutz 28.09.2022, 12.02 Uhr