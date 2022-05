Pflegeinitiative 1 Milliarde Franken, um Pflegefachpersonen auszubilden Jetzt geht es vorwärts: Der Bundesrat hat die Botschaft zur Ausbildungsoffensive des Pflegepersonals verabschiedet. Er stützt sich dabei auf die Vorschläge aus dem indirekten Gegenvorschlag. 25.05.2022, 13.31 Uhr

Pflegekräfte waren während der Coronapandemie stark gefordert. Zudem fehlen Fachkräfte. Der Bundesrat will mit einer Ausbildungsoffensive reagieren. Keystone

Das Ja der Stimmbevölkerung war deutlich: Knapp 61 Prozent stimmten Ende November der Pflegeinitiative zu. Es war das erste Ja des Stimmvolks zu einer gewerkschaftlichen Initiative in der Schweiz. Daraufhin kündigte der Bundesrat an, die Vorlage in zwei Etappen umzusetzen. Damit will er Zeit sparen.