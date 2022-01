Pflege 24-Stunden-Betreuung: Gewerkschaft erhält Recht vor Bundesgericht Schickt eine Verleihfirma 24-Stunden-Betreuer in Privathaushalte, unterstehen sie dem Arbeitsgesetz. Das hat das Bundesgericht entschieden. Die Gewerkschaft VPOD zeigt sich erfreut über das Urteil, fordert aber weitere Schritte. Dario Pollice 20.01.2022, 16.01 Uhr

Sogenannte 24-Stunden-Betreuer unterstehen dem Arbeitsgesetz, sofern sie von Verleihfirmen an Privathaushalte vermittelt werden. (Symbolbild) Keystone

24-Stunden-Betreuerinnen und Betreuer sind rund um die Uhr für betagte Menschen in deren Privathaushalt im Einsatz. Bislang galt: Wurden die Betreuer durch eine Firma vermittelt, unterstanden sie nicht den Schutzbestimmungen des Arbeitsgesetzes, welches die Höchstarbeitszeit, die Einhaltung von Pausen und Ruhezeiten festlegt.

Doch nun hat das Bundesgericht entschieden, dass just jene Arbeitnehmende unter das Arbeitsgesetz fallen. Dies geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil hervor. Der Schweizerische Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) hat mit seiner Verbandsbeschwerde vor dem Gericht in Lausanne somit einen Erfolg verbuchen können.

Konkret geht es beim Fall um eine Angestellte eines Basler Unternehmens, das Spitex-Dienste für pflegebedürftige Personen anbietet. Der VPOD vertrat die Ansicht, dass der Arbeitsvertrag die arbeitsgesetzlichen Höchstarbeits- und Ruhezeitvorschriften nicht regle. Das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt vertrat dagegen die Meinung, dass das Arbeitsgesetz bei 24-Stunden-Betreuerinnen in Privathaushalten keine Anwendung finde. Entsprechend entfalle die Überprüfung des Arbeitsvertrags auf die Einhaltung der Höchstarbeits- und Ruhezeitvorschriften.

VPOD nimmt Kantone in die Pflicht

Das Bundesgericht hat in seinem Urteil die Beschwerde des VPOD gutgeheissen. Es hält fest, dass zwischen der 24-Stunden-Seniorenbetreuerin, der Verleihfirma und der zu pflegenden Person ein sogenanntes Dreiparteienverhältnis bestehe. Es sei daher möglich, die Einhaltung der Arbeits- und Ruhezeiten bei der Betreuungsorganisation zu kontrollieren.

Die Gewerkschaft VPOD zeigt sich zufrieden mit dem Entscheid, stellt aber bereits weitere Forderungen. Denn: Das Arbeitsgesetz kommt weiterhin nicht zum Tragen, wenn Privathaushalte direkt eine Betreuungsperson einstellen ohne Vermittlungsfirma. Dies hielt auch das Bundesgericht in seinem Urteil so fest. «Der VPOD fordert seit Jahren, dass alle Betreuerinnen und Betreuer in Privathaushalten dem Arbeitsgesetz unterstellt werden und dass dieser von skandalösen Ausbeutungsverhältnissen gebeutelte Bereich national reguliert wird», heisst es.

Nun verlangt der VPOD, dass die Kantone bei den Betreuungsorganisationen Kontrollen durchführen und für die Einhaltung des Arbeitsgesetzes sorgen. «Kommen die Betreuungsorganisationen dem nicht nach, müssen die Kantone entsprechende Verfügungen mit Strafandrohungen erlassen».