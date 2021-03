Pflanzenschutzmittel Ständerat befasst sich mit Verbot von gefährlichen Pestiziden für Hobbygärtner Hobbygärtner aufgepasst: Geht es dem Giftschränkchen im Garten bald an den Kragen? Bevor der Ständerat entscheidet, möchte er noch offene Fragen klären. 18.03.2021, 14.12 Uhr

Der Ständerat befasst sich mit Pestiziden, die von Hobbygärtnern eingesetzt werden. Keystone

(abi) In der Schweiz werden rund 10 Prozent oder 200 Tonnen aller verkauften Pestizide von Hobbygärtnerinnen und -gärtner eingesetzt, wie es in einer Motion der Grünen heisst. Vielen von ihnen mangle es aber an Kenntnissen über geltende gesetzliche Vorschriften, über die korrekte Anwendung, Lagerung und Entsorgung oder über Alternativen. Damit soll nun Schluss sein: Pflanzenschutzmittel (PSM), die für Mensch und Tier giftig sind, sollen für nicht-berufliche Anwendungen nicht mehr zugelassen werden, fordert der Vorstoss, der dem Ständerat am Donnerstag vorlag.