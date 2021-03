Petition Coronaimpfung: Schweiz soll sich für Lockerung von Patentschutz einsetzen Impfstoffentwickler sollen auf ihre Patente verzichten müssen. In einer Petition fordern Amnesty International und Public Eye, dass sich der Bundesrat international dafür einsetzt. 16.03.2021, 05.00 Uhr

Hersteller wie Moderna sollen ihre Patente freigeben und anderen Herstellern die Produktion ermöglichen, fordert die Petition. (Symbolbild) Bruno Kissling

(wap) Der Bundesrat soll sich für einen weltweit breiten Zugang zu Coronaimpfungen einsetzen. Dies fordern Amnesty International und Public Eye in einer am Montag lancierten Petition. Konkret soll sich die Schweiz international für vorübergehende Ausnahmen vom Schutz des geistigen Eigentums bei Covid-19-Behandlungen sowie Tests und Impfstoffen stark machen, wie die beiden Organisationen in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben. Ausserdem soll der Bundesrat die mit den Impfstofflieferanten Moderna, Pfizer/Biontech und AstraZeneca abgeschlossenen Verträge öffentlich machen.