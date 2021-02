Petition 13 Organisationen wehren sich gegen Reservationspflicht für Velos VCS, Pro Velo und 11 weitere Organisationen wehren sich gegen die angekündigte Reservationspflicht für Velos in Zügen. Sie haben eine Petition eingereicht. 26.02.2021, 13.05 Uhr

Die Allianz Petition Velo wehrt sich gegen eine allfällige Reservationspflicht für Velos in IC-Zügen. Keystone

(abi) Die für Frühling angekündigte Reservationspflicht für Velos in Intercity-Zügen stösst auf breiten Widerstand. Der VCS, Pro Velo und elf weitere Organisationen haben sich als Allianz Petition Velo mit einer Petition an die SBB und den Bundesrat als Eigner gewandt, wie sie am Freitag mitteilten. Darin fordern sie unter anderem, dass die Reservationspflicht in den IC-Zügen aufzuheben sei.