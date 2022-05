Amnesty International will Solidarität und Schutz für Dick Marty

Personenschutz Amnesty International Schweiz will Solidarität und Schutz für Dick Marty Der Bundesrat müsse Dick Marty, den ehemaligen Sonderermittler des Europarates, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln schützen. Das fordert Amnesty International Schweiz in einer Resolution. 13.05.2022, 10.18 Uhr

Amnesty International Schweiz verlangt vom Bundesrat mehr Schutz für Dick Marty. (Archivbild) Keystone

In einer am Donnerstag virtuell beschlossenen Resolution stellen sich die Delegierten von Amnesty International Schweiz (AI) hinter den Tessiner alt FDP-Ständerat Dick Marty, der seit 2020 unter Polizeischutz steht. Marty hatte den serbischen Geheimdienst beschuldigt, in ein Mordkomplott gegen seine Person verwickelt zu sein, was von Serbien vehement zurückgewiesen und vom Nachrichtendienst des Bundes (NDB) weder dementiert noch bestätigt wurde.

Zwar seien die Umstände der Bedrohung noch nicht offiziell geklärt, heisst es nun in der am Freitag veröffentlichten AI-Resolution. Dennoch fordert die Organisation, dass die Schweiz nun diplomatische Schritte unternimmt und ein Rechtshilfeersuchen an die serbischen Behörden stellt. Die Schweizer Regierung müsse sich «mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dafür einsetzen, diese Bedrohung zu beenden».

Weitere Resolutionen zu Ukraine und Sexualstrafrecht

Marty ist Mitbegründer der Tessiner AI-Gruppe. Als Sondererberichterstatter des Europarates hatte er Informationen über mutmassliche Kriegsverbrechen im Kosovo gesammelt. Dabei hatte er gegen den langjährigen kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci schwere Vorwürfe im Zusammenhang mit Drogen- und Organhandel erhoben. Thaci wurde in der Folge vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag angeklagt und in Untersuchungshaft gesetzt.

In einer weiteren Resolutionen fordert die AI-Generalversammlung Solidarität mit der Ukraine und die Ausweitung des Schutzstatus S auf andere Gruppen von Flüchtlingen. Namentlich sollen auch Oppositionelle aus Russland und Weissrussland in der Schweiz Schutz finden. Weiter beschlossen die Delegierten, sich bei der Revision des Sexualstrafrechts für die «Nur Ja heisst Ja»-Lösung einzusetzen. (wap)