Personalmangel Zivis sollen zu Zivilschutzeinsatz verknurrt werden Der Zivilschutz hat ein Nachwuchsproblem. Nun möchte der Bundesrat auf die Bestände des Zivildienstes zugreifen. Der Vorschlag birgt Zündstoff. Keine Thema ist ein Fusion der beiden Organisationen. Reto Wattenhofer 30.06.2021, 12.06 Uhr

Das Zelt steht. Nur: Wo sind die Zivilschützer? Genau vor diesem Szenario warnt der Bundesrat, denn der Dienst hat ein Nachwuchsproblem. Keystone

Dem Zivilschutz fehlt zunehmend das Personal. In den letzten Jahren sind die Rekrutierungszahlen gesunken. 2017 wurden noch 3800 Dienstpflichtige rekrutiert. Um den Bestand langfristig zu sichern, braucht es jährlich jedoch 6000. Nun will der Bundesrat rasch Gegensteuer geben. Am Mittwoch hat er die Verwaltung damit beauftragt, bis nächsten Sommer eine Gesetzesvorlage mit Massnahmen zu erarbeiten.