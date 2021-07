Personalie Urban Angehrn wird neuer Finma-Direktor Urban Angehrn wird neuer Direktor der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma). Der Verwaltungsrat hat den 56-jährigen Schweizer gewählt, der Bundesrat die Wahl genehmigt. 13.07.2021, 14.17 Uhr

Urban Angehrn wird neuer Direktor der Finma. Zurich

Der 56-jährige Schweizer wird die Direktion der Behörde am 1. November übernehmen, wie die Finma am Dienstag mitteilte. Bis dann führt Jan Blöchliger die Geschäfte ad interim. Er übernahm die Geschicke nach dem Abgang von Mark Branson per Ende Mai.