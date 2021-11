Personalie Christian Dussey wird neuer Geheimdienstchef Vom Botschafter zum Geheimdienstchef: Der Bundesrat hat Christian Dussey zum Direktor Nachrichtendienst des Bundes (NDB) ernannt. Dieser folgt auf Jean-Philippe Gaudin, der im Sommer gehen musste. 10.11.2021, 14.21 Uhr

Botschafter Christian Dussey – im Bild mit dem damaligen Aussenminister Didier Burkhalter – wird oberster Geheimdienstchef. (Archiv) Keystone

Christian Dussey ist in Bundesbern kein Unbekannter: Seit einigen Monaten amtet der 55-Jährige als Schweizer Botschafter im Iran. Davor war er unter anderem fünf Jahre beim damaligen strategischen Nachrichtendienst des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) tätig und leitete das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik.

Nun wechselt er per 1. April 2022 an die Spitze des Schweizer Nachrichtendienstes, wie das VBS am Mittwoch mitteilte. Eigentlich wollte Verteidigungsministerin Viola Amherd den neuen NDB-Chef an Nachmittag den Medien gleich selber vorstellen. Wegen einer «leichten Grippe» musste sie den Auftritt jedoch absagen, wie Bundesratssprecher André Simonazzi erklärte.

Mit seiner Aus- und Weiterbildung, seinem bisherigen Leistungsausweis und der langjährigen Erfahrung in der Verwaltung und im diplomatischen Dienst erfülle Dussey das Anforderungsprofil für die Funktion als NDB-Direktor vollumfänglich, heisst es in der Mitteilung. Vom VBS speziell hervorgehoben werden seine operative und strategische Führungserfahrung sowie seine Vertrautheit mit den Abläufen der Politik und der öffentlichen Verwaltung auf Bundesebene. Zudem sei er ein profunder Kenner des nationalen und internationalen Nachrichtendienstumfeldes.

Vorgänger stolpert über Crypto-Affäre

Dussey, der an der Universität Freiburg Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studierte und 1990 mit dem Lizenziat abgeschlossen hatte, folgt auf Jean-Philipp Gaudin. Dieser hat den NDB per 31. August verlassen. Der Bundesrat hatte Mitte Mai beschlossen, das Arbeitsverhältnis mit Gaudin aufzulösen – ein einvernehmlicher Schritt, wie das VBS betonte. Gaudin hatte sein Amt im Juli 2018 angetreten.

Gründe für die Trennung gab das Departement keine bekannt. Sie dürfte allerdings im Zusammenhang mit der Crypto-Affäre stehen. Die Affäre um manipulierte Chiffriergeräte der Zuger Firma Crypto sorgten im vergangenen Jahr medial für Schlagzeilen. Der Untersuchungsbericht zeigte, dass die jeweiligen Geheimdienstchefs ihre politischen Vorgesetzten nicht einweihten.

Auch stiess die Sammelwut des NDB auf Kritik: Die Aufsichtsbehörde über den Nachrichtendienst rügte ihn im vergangenen Jahr dafür, weil er Daten von Politikern und politischen Aktivisten gesammelt und sie nicht innert der gesetzlichen Frist wieder gelöscht hatte. (abi)