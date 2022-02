Personalentwicklung Fachkräftemangel: KMU setzen vermehrt auf Weiterbildung Eine Mehrheit der Schweizer KMU leidet gemäss einer Studie der Credit Suisse unter dem Fachkräftemangel. Wer flexible Arbeitszeiten und Weiterbildung anbietet, ist im Vorteil. Peter Walthard 22.02.2022, 10.00 Uhr

Flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungen sind für KMU oft schwierig umzusetzen: Sie brauchen die Arbeitskräfte vor Ort. (Symbolbild) Keystone

Der demografische Wandel lässt das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften schrumpfen, zugleich sind deren Ansprüche in der Pandemie gestiegen: Sie wollen vermehrt flexibel arbeiten. Für KMU ist dies laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Credit Suisse (CS) ein Problem: Jedes dritte Unternehmen sieht seine Attraktivität geschmälert, weil es derartige Lösungen nur bedingt anbieten kann.