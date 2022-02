Armasuisse sucht Nachfolger für Rüstungschef Martin Sonderegger

Armasuisse Rüstungschef Martin Sonderegger geht in Rente – nun sucht das VBS eine Nachfolge Der Armasuisse-Rüstungschef Martin Sonderegger wird im kommenden Jahr pensioniert. Um seine Stelle nahtlos wieder zu besetzen, beginnt die Suche nach einer Nachfolge bereits jetzt. 21.02.2022, 09.03 Uhr

Martin Sonderegger ist seit 1987 im VBS tätig und wird 2023 pensioniert. Keystone

Verteidigungsministerin Viola Amherd muss eine Schlüsselstelle neu besetzen. Nach acht Jahren an der Spitze wird der derzeitige Armasuisse-Rüstungschef Martin Sonderegger per Ende August 2023 pensioniert, wie das Verteidigungsdepartement (VBS) am Montag mitteilte. Amherd will die Stelle möglichst nahtlos wieder besetzen und beginnt deshalb bereits jetzt mit der Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Dafür setzt sie eine Findungskommission ein.