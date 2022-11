Nach Kollision: Verhandlung gegen Patrouille-Suisse-Piloten

Patrouille Suisse Nach Kollision in Niederlanden: Gerichtsverhandlung gegen Piloten der Patrouille Suisse beginnt Ein Pilot der Patrouille Suisse muss sich wegen einer Kollision von 2016 vor dem Militärgericht verantworten. Ursprünglich war die Verhandlung letztes Jahr angesetzt, doch sie musste verschoben werden. 15.11.2022, 09.23 Uhr

Am 9. Juni 2016 kam es zu einer Kollision zwischen zwei Jets der Patrouille Suisse in der Nähe des niederländischen Luftwaffenstützpunkts Leeuwarden. Keystone

Die Hauptverhandlung vor dem Militärgericht 2 in Aarau beginnt am 19. Dezember und soll bis zum 23. Dezember dauern. Dem Piloten werden fahrlässiger Missbrauch und Verschleuderung von Material und fahrlässige Störung des öffentlichen Verkehrs vorgeworfen. Darüber hinaus muss sich der Pilot wegen mehrfacher fahrlässige Nichtbefolgung von Dienstvorschriften verantworten, wie die Militärjustiz am Dienstag mitteilt.