Parteiwechsel Genug von der FDP: Gewerbeverbands-Chef Hans-Ulrich Bigler wechselt zur SVP Der Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands wechselt die politische Zugehörigkeit: Hans-Ulrich Bigler wird in Zukunft für die SVP politisieren, nicht mehr für die FDP. 23.08.2022, 17.31 Uhr

Lange Karriere im Freisinn: Hans-Ulrich Bigler mit der damaligen FDP-Präsidentin Petra Gössi. (Archiv) Keystone

Die Zürcher Kantonalpartei gab den Wechsel von Hans-Ulrich Bigler am Dienstagabend bekannt, nachdem der Blick vorab darüber berichtet hatte. Die SVP sei erfreut über Biglers Entscheid und wolle ihm «eine zuverlässige, weiterführende Plattform bieten», wie es in der Mitteilung heisst.

Bigler sass von 2015 bis 2019 für die FDP im Nationalrat und politisierte am rechten Rand der Partei. Bei den letzten Wahlen trat er nicht mehr an, seine Partei setzte auf den jüngeren und urbaneren Andri Silberschmidt. Bigler hatte innerhalb der FDP an einem stramm wirtschaftsliberalen Kurs festgehalten. So kritisierte er etwa die Coronamassnahmen des Bundesrates in scharfem Ton.

Einsatz für Kernkraft und gegen SRF-Abgaben

«Auf der politischen Agenda von Bigler steht in erster Linie eine konsequent liberale Ordnungspolitik», schreibt nun die SVP Zürich. Weiter setze sich Bigler «für eine sichere Energieversorgung ohne grüne Experimente ein.» In der Mitteilung hebt die SVP Biglers Einsatz für die Kernenergie und gegen die «Zwangsfinanzierung des Schweizer Radios und Fernsehens» hervor.

Bigler will sich nächsten Montag an einer Medienkonferenz der SVP erklären. Bei dieser informiert die Partei über ihre Kampagne zu den kantonalen Wahlen vom 12. Februar 2023. Am Dienstag war Bigler für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. (wap)