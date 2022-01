Parolen Mitte-Delegierte sagen Ja zum Medienpaket Das neue Mediengesetz erhält von einer Mehrheit der Mitte-Delegierten Unterstützung. Präsident Gerhard Pfister will dieses Jahr insbesondere für die AHV-Reform kämpfen. Alice Guldimann 22.01.2022, 14.44 Uhr

Die Mitte habe sich im Parlament erfolgreich für eine soziale Lösung bei der AHV eingesetzt, so Gerhard Pfister. (Archivbild) Keystone

Die Delegierten der Mitte haben am Samstag die Parolen für die kommenden zwei Abstimmungssonntage gefasst. Nach einer angeregten Debatte sagten sie mit 98 zu 67 Stimmen Ja zum Mediengesetz und folgten damit der Meinung von Nationalrat Martin Candinas, wie die Partei mitteilte. Deutlicher war das Ja der Mitte zur Stempelsteuer-Vorlage mit 141 zu 23 Stimmen. Diese trage zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz bei, heisst es in der Mitteilung.

Die beiden Volksinitiativen «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» und «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung», die ebenfalls am 13. Februar zur Abstimmung kommen, hatte die Konferenz der Kantonalpräsidenten bereits im letzten November zur Ablehnung empfohlen.

Die Mitte befasste sich am Samstag auch bereits mit zwei Referenden, über welche die Schweiz am 15. Mai abstimmen wird. So sagte die Partei bei nur drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen Ja zur ausgebauten Finanzierung der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Es sei wichtig, dass die Schweiz den europäischen Grenzschutz unterstützte, heisst es in der Mitteilung. Ebenfalls zugestimmt haben die Delegierten der erweiterten Widerspruchslösung bei der Organspende mit 97 zu 67 Stimmen.

Die Mitte will für AHV-Vorlage kämpfen

Parteipräsident Gerhard Pfister blickte in seiner Präsidialrede auf die wichtigsten Themen, welche dieses Jahr anstehen. Zentral sei dabei die AHV-Reform. So habe sich Die Mitte im Parlament erfolgreich für eine soziale Lösung eingesetzt. «Die Mitte hat hier gezeigt, dass sie die bürgerliche Partei ist, für die soziale Verantwortung kein leeres Versprechen ist», sagte Pfister weiter. Umso unverständlicher sei es, dass Grüne, SP und Gewerkschaften die Vorlage «derart verbissen» bekämpfen würden.

Die Mitte werde sich im Abstimmungskampf «voll und ganz für ein deutliches Ja» einsetzen, so der Parteipräsident. «Stellen wir uns mit Mut dieser wichtigen Debatte, übernehmen wir Verantwortung und machen wir uns stark für eines der wichtigsten Sozialwerke unseres Landes», appellierte er an die Delegierten.

Weiter will die Mitte dieses Jahr ihren Kampf gegen die «Diskriminierung der Ehe und eingetragener Partnerschaften im Bereich der Steuern und der AHV» fortsetzen. Bereits im letzten Jahr fällte die Partei den Grundsatzentscheid, zwei Volksinitiativen zum Thema zu lancieren. Im kommenden Mai soll laut Pfister nun konkret werden, wie es weitergeht. Die Initiative der FDP-Frauen, welche die Einführung der Individualbesteuerung fordert, bezeichnet Pfister derweil als «Scheinlösung». «Sie stellt das heutige Steuersystem auf den Kopf, schafft Unklarheiten und neue Diskriminierungen.»