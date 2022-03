EVP deutlich gegen neues Transplantationsgesetz

Parolen EVP ist deutlich gegen neues Transplantationsgesetz Die Evangelische Volkspartei hat sich deutlich gegen die Widerspruchslösung bei der Organspende ausgesprochen. Die Aufstockung von Frontex und die Lex Netflix befürwortet sie. 26.03.2022, 14.46 Uhr

Der Widerstand gegen das Transplantationsgesetz war in der EVP unbestritten. Bild: EVP

An ihrer Delegiertenversammlung in Zürich hat sich die Evangelische Volkspartei (EVP) deutlich gegen das Transplantationsgesetz ausgesprochen. Die Delegierten fassten die Nein-Parole mit 82 zu fünf Stimmen bei sieben Enthaltungen. Die erweiterte Widerspruchslösung, die von Bundesrat und Parlament befürwortet wird, verstosse gegen die Menschenwürde, so die Argumentation der Partei. Das in der Verfassung geschützte Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung werde massiv verletzt. «Es ist falsch, wenn das Schweigen eines Menschen nach seinem Tod einfach als Zustimmung gedeutet wird», schreibt die EVP in einer Mitteilung.

Ja sagt die EVP dagegen zum geänderten Filmgesetz. Die Parolenfassung fiel mit 79 zu zwölf Stimmen bei vier Enthaltungen ebenfalls deutlich aus. Das Gesetz stärke den Produktionsstandort Schweiz und dessen Konkurrenzfähigkeit, so die Ansicht der EVP-Mehrheit. Auch die Aufstockung der Mittel für die europäische Grenz- und Küstenwache Frontex wird von der EVP unterstützt. Die Delegierten beschlossen die Ja-Parole mit 81 zu acht Stimmen bei sechs Enthaltungen. Als Schengen-Mitgleid sei die Schweiz gehalten, sich am Schutz der europäischen Aussengrenzen zu beteiligen, so die Argumentation. Allerdings dürfe es keine illegale Rückweisungen geben, findet die EVP.

Aus aktuellem Anlass hatte die Partei den Ukrainischen Botschafter in der Schweiz, Artem Rybchenko, eingeladen. Dieser dankte der Schweizer Bevölkerung für ihre Solidarität und rief nach einer «starken internationalen Koalition, um den Frieden, die anerkannten Grenzen und das Völkerrecht wiederherzustellen», wie es in der Mitteilung der EVP heisst. (wap)