Parlamentarier-Reisen Im Zweifel für das Flugzeug: Parlamentarier wollen nicht konsequent im Zug reisen Bei einer Reisezeit unter sechs Stunden sollen auch Parlamentarier und Parlamentarierinnen künftig auf Flugreisen verzichten. Darauf hat sich das Parlament geeinigt. 06.12.2021, 18.51 Uhr

Dauert die Zugfahrt länger als sechs Stunden, können Parlamentarier weiterhin das Flugzeug nehmen. (Symbolbild) Keystone

Zug statt Flugzeug: Auch die Parlamentarier und Parlamentarierinnen sollen bei Reisen vermehrt auf die Schiene setzen. Nach dem Nationalrat hat sich am Montag auch der Ständerat dafür ausgesprochen, dass Reisen, die im Zug weniger lang als sechs Stunden dauern, künftig per Bahn durchgeführt werden müssen. Wer trotz kurzer Strecke lieber fliegen will, muss dies neu aus der eigenen Tasche finanzieren. Auslöser für die Gesetzesrevision ist eine parlamentarische Initiative des Luzerner Grünen-Nationalrates Michael Töngi.