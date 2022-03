Besteuerung vom Versandhandel: Ständerat will keinen Alleingang

Parlament Besteuerung vom Versandhandel: Ständerat will keinen Schweizer Alleingang Während der lokale Handel darbt, boomt das Geschäft der Internetgiganten. Der Kanton Jura wollte hier nun mehr Steuern kassieren – und scheiterte. 16.03.2022, 11.50 Uhr

Der Kanton Jura wollte, dass Internetgiganten in der Schweiz mehr Steuern bezahlen müssen. (Symbolbild) Keystone

Der Ständerat hat es am Mittwoch abgelehnt, dass der gesamte Geschäftsverkehr von Internetriesen wie Amazon oder Zalando, der in der Schweiz stattfindet, besteuert wird. Die entsprechende Standesinitiative aus dem Jura wurde mit 21 zu 16 Stimmen abgelehnt. Sie geht nun in den Nationalrat.