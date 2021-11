Pandemiebekämpfung Impfen Ja, Zertifikat Nein: Komitee lanciert eigene Impfkampagne Sie kämpfen gegen die Zertifikatspflicht, wollen die Leute aber vom Impfen überzeugen. Das Komitee «Geimpfte gegen das Covid-Zertifikat» lanciert dafür eine eigene Kampagne. 08.11.2021, 16.46 Uhr

Ärzte und Ärztinnen sollen laut dem Komitee eine wichtigere Rolle spielen, wenn es ums Impfen geht. (Symbolbild) Keystone

«Rede mit deinem Arzt über die Impfung – nicht mit deinem Wirt»: Mit diesem Spruch wirbt das Komitee der geimpften Zertifikatsgegner fürs Impfen. Am Montag präsentierten Vertreter ihre Argumente vor den Medien. «Wir wollen dazu beitragen, die Impfquote zu erhöhen», sagte Hernâni Marques, Netz-Aktivist und Komiteesprecher. Die Kampagne soll sowohl im Internet – unter anderem auf Pornoseiten – als auch im öffentlichen Raum stattfinden, führte Marques aus. So seien Plakate an Bahnhöfen und Flyer-Aktionen geplant.

«Wir wollen die Leute nicht zur Impfung drängen», so Marques weiter. Wer sehr skeptisch sei, solle sich an einen Arzt wenden. Dies unterstrich auch Frank Scheffold, Physikprofessor und Erstunterzeichner im Komitee. Der Bundesrat solle die Impfung entpolitisieren und so das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen. «Anstatt Studenten mit Zertifikatspflicht zur Impfung zu zwingen, sollen Personen aus Risikogruppen direkt angesprochen werden, wenn möglich vom Hausarzt.» Nur so könne die Spaltung der Gesellschaft überwunden werden.



Dem Komitee gehören laut der Website über 150 Personen an, als einzige unterstützende Organisation ist zudem die Piratenpartei aufgeführt. Das Covid-Zertifikat böte keinen effektiven Schutz, sondern nur eine Schein-Sicherheit, sind die Gegner überzeugt. Sprecher Hernâni Marques sprach vor den Medien vor einer «Mogelpackung». So könnten auch Geimpfte und Genesene ansteckend sein, das Zertifikat führe jedoch dazu, dass die Menschen sich unvorsichtiger verhalten. Zudem sei die Gültigkeitsdauer der Zertifikate «komplett evidenzfrei».

Weiter argumentieren die Zertifikats-Gegner, die Pflicht führe zu mehr Widerstand bei zögernden Menschen und zur Spaltung der Gesellschaft. Das Komitee schlägt stattdessen unter anderem vor, die Pandemie mit verträglichen Massnahmen wie verbesserten Lüftungen in Klassenzimmern und im öffentlichen Verkehr zu bekämpfen. Grossveranstaltungen oder der Betrieb von Clubs sollen seiner Meinung nach eingeschränkt und die Betreiber entsprechend entschädigt werden, wenn sich die Pandemielage verschlimmert. (agl)