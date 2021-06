Pandemiebekämpfung Impfaktion: Schweizerisches Rotes Kreuz sammelt Geld für ärmste Länder Nicht alle Länder haben gleich guten Zugang zu den Corona-Impfstoffen. Jedoch sollen auch ärmere Länder mehr Impfstoff erhalten. Dies fordert das Schweizerische Rote Kreuz (SRK). 07.06.2021, 12.54 Uhr

Nicht alle Länder haben Zugang zu Impfstoffen. Das Schweizerische Rote Kreuz fordert mehr Solidarität auch für arme Länder. Keystone

Bis zum 6. Juni 2021 wurden laut Bloomberg weltweit mehr als 2,12 Milliarden Impfdosen gegen das Corona-Virus verabreicht. Auf China entfielen davon mit rund 763 Millionen am meisten Impfdosen. Viele afrikanische Länder oder auch zum Beispiel Nepal bekommen weit weniger Impfstoff. Am Montag rief das Schweizerische Rote Kreuz in einer Mitteilung zu mehr Solidarität auf und lanciert eine Spendenaktion. In dem Schreiben heisst es, dass die Impfrate der 50 reichsten Länder der Welt 27 Mal höher sei als in den 50 ärmsten Ländern.