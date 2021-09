Pandemie Zweimal geimpft und trotzdem angesteckt: Das BAG zählt 1845 Impfdurchbrüche Trotz vollem Impfschutz stecken sich in der Schweiz einige Menschen mit dem Coronavirus an. Das Bundesamt für Gesundheit spricht aber von «sehr niedrigen» Fallzahlen. 16.09.2021, 11.39 Uhr

Trotz Impfung erkranken immer ein paar wenige Leute an Corona. Keystone

In der vergangenen Woche wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 209 Impfdurchbrüche gemeldet. So viele Personen steckten sich trotz doppelter Impfung mit dem Virus an. Das geht aus den Zahlen hervor, die das BAG am Donnerstag veröffentlicht hat. In der Vorwoche waren dem Bund noch 1636 Fälle bekannt, nun sind es 1845. Bei 216 dieser Impfdurchbrüche musste die betroffene Person anschliessend in Spitalbehandlung (in der Vorwoche waren noch 193 gemeldet), 47 verstarben (Vorwoche: 37).