Pandemie Zeit ist reif: Berset verteidigt geplante Lockerungen Nun könnte es schnell gehen: Nächsten Mittwoch dürfte der Bundesrat bereits die Coronaregeln lockern. Die Ankündigung von Gesundheitsminister Alain Berset liess aufhorchen. Nun verteidigt er den geplanten Kurs. 29.01.2022, 12.37 Uhr

«Es kann sehr rasch gehen»: Bundesrat Berset versprüht Zuversicht. Keystone

Fallen die Coronaregeln schon früher als gedacht? Gesundheitsminister Alain Berset stellte gestern Freitag in Aussicht, dass der Bundesrat die Quarantänepflicht und die Homeoffice-Pflicht schon am Mittwoch aufheben könnte. Die Ankündigung liess aufhorchen. Nun verteidigt Berset den Lockerungskurs. «Die Situation ist wirklich eine gute Situation», erklärte der Gesundheitsminister in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF.

Er sehe auch keine neue Virusvariante oder Mutation, welche diese Entwicklung gefährden könnte. Zwar bedeutet Omikron gemäss Berset nicht das Ende der Pandemie, aber das «Ende der akuten Phase», bei der die Landesregierung intervenieren musste. An der Beurteilung ändere auch die hohe Dunkelziffer an Coronafällen nichts. In den Spitälern drohe keine Überlastung, argumentierte Berset. Zudem sei Omikron so ansteckend, dass selbst die Massnahmen eine Ausbreitung nicht stoppen könnten.

Einmal mehr machte er deutlich, dass die Massnahmen nur dazu seien, um eine gute Situation für die Schweiz zu schaffen. «Die Massnahmen sind nicht da, um zu bleiben.» Nach Ansicht des Gesundheitsministers könnte es nun «sehr rasch gehen». Zwar wollte er im Interview nicht verraten, welche Vorschläge er nächsten Mittwoch dem Bundesrat unterbreitet. Bei der Quarantäne- und Homeoffice-Pflicht habe die Landesregierung bereits eine Konsultation durchgeführt.

Keine definitiven Entscheide sind nächste Woche bei den anderen Coronaregeln möglich. Dort muss der Bundesrat zuerst die Kantone und Sozialpartner anhören. Gemäss Berset ist jedoch klar, dass auch die Zertifikatspflicht im Inland zur Diskussion gestellt werden muss. Skeptischer ist er dagegen bei der Isolationspflicht. Wenn ansteckende Personen in Betriebe kämen, wäre das auch für die Wirtschaft ungünstig. (rwa)