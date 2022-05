BAG meldet 16'606 neue Coronafälle - und baut Abwassertests aus

Pandemie Weiterer Rückgang: BAG meldet 16'606 neue Coronafälle und 16 Tote in einer Woche ++ Abwassermonitoring wird massiv ausgebaut Seit letztem Dienstag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 16'606 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das ist ein weiterer, deutlicher Rückgang im Vergleich zur Vorwoche. Zudem teilt der Bund mit, er baue die Überwachung des Abwassers in der ganzen Schweiz massiv aus. 03.05.2022, 16.15 Uhr

In der vergangenen Woche wurden dem BAG insgesamt xx positive Coronatests gemeldet. (Symbolbild) Keystone

Dem BAG sind innerhalb einer Woche 16'606 neue positive Coronatests aus der Schweiz und aus Liechtenstein gemeldet worden. Pro Tag sind das 2372 Fälle. Zum Vergleich: In der Woche davor waren es noch 22'730 bestätigte Ansteckungen respektive 3247 Fälle täglich.

Nicht nur die Anzahl positiver Tests, sondern auch die Anzahl durchgeführter Tests ist rückläufig: Seit vergangenem Dienstag wurden gesamthaft 84'545 Tests durchgeführt. Zum Vergleich: In der Woche zuvor waren es noch 96'985 Tests. Bei den PCR-Tests betrug die Positivitätsrate 21,7 Prozent, bei den Antigen-Schnelltests 11,5 Prozent, wie das BAG am Dienstag auf seinem Covid-Dashboard mitteilt.

In den vergangenen sieben Tagen sind zudem 307 Personen neu hospitalisiert worden. Zum Vergleich: In der Woche davor waren es 333 Spitaleinweisungen. Weiter rückläufig ist auch die Belegung der Intensivstationen durch Covid-Patientinnen und -Patienten: sie beträgt 6,8 Prozent. Vor einer Woche waren es noch 8,4 Prozent. Insgesamt sind die Intensivstationen der Schweizer Spitäler derzeit zu 70,8 Prozent belegt. Es gab in den vergangenen sieben Tagen in der Schweiz und in Liechtenstein 16 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Abwassermonitoring erweitert: Proben von über 100 Kläranlagen

Zudem teilte das BAG am Dienstag mit, man habe das Abwassermonitoring zur Überwachung der Virenlast und der zirkulierenden Varianten in der Schweiz massiv ausgebaut. Bisher waren lediglich sechs Kläranlagen Teil eines Forschungsprojektes. Neu umfasst das schweizweite Monitoring über 100 Kläranlagen. Diese liefern zwei bis sechs Mal pro Woche Proben und decken damit 70 Prozent der Bevölkerung ab. Auch grosse Tourismusorte sind abgedeckt, um zeitnah mögliche neue Varianten zu entdecken.

Das Monitoring liefere schnell und grossflächig verlässliche Daten, was insbesondere angesichts der sinkenden Anzahl durchgeführter Covid-19-Tests relevant sei, schreibt das BAG. Die gesammelten Daten werden fortlaufend ausgewertet und sollen ab Juni auch öffentlich zugänglich sein. Das Monitoring soll bis Ende Jahr weitergeführt werden. Eine Verlängerung bis Ende 2023 wünsche das BAG zwar, sei aber noch nicht beschlossen.

Weitere Pfeiler der Überwachung der epidemiologischen Lage in der Schweiz sind laut BAG das obligatorische Meldesystem (Fallzahlen, Tests, Positivitätsrate), das Sentinella-Meldesystem, Stichproben in verschiedenen Bevölkerungsgruppen und die Überwachung der Virenvarianten durch Sequenzierung. (chm/aka)