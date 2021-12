Videokonferenzen am Gericht sind auch 2022 möglich

Pandemie Videokonferenzen am Gericht: Bundesrat verlängert Regelung um ein Jahr Um den Gerichten während der Coronakrise die Arbeit zu erleichtern, hatte der Bundesrat Videokonferenzen zugelassen. Das soll auch nächstes Jahr möglich sein – unter strengen Auflagen. 17.12.2021, 11.34 Uhr

Bei Zivilverfahren darf vor Schweizer Gerichten auch 2022 in bestimmten Fällen auf Videokonferenzen zurückgegriffen werden. Keystone

Der Bundesrat hat am Freitag die revidierte Verordnung bis Ende 2022 verlängert. Allerdings ist der Einsatz von Videokonferenzen in Verhandlungen und bei Zeugeneinvernahmen in Zivilverfahren nur bei besonderer Dringlichkeit zulässig und wenn eine Partei, ihre Rechtsvertretung oder ein Richter durch das Coronavirus besonders gefährdet ist. Grundsätzlich ist bei Videokonferenzen weiterhin das Einverständnis der Parteien notwendig, wie das Bundesamt für Justiz in einer Mitteilung schreibt. Nicht erlaubt ist das Instrument, wenn Kinder am Prozess beteiligt sind.