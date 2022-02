Verschobene OPs: Ethikkommission fordert einheitliche Kriterien

Pandemie Verschiebung von Operationen: Ethikkommission fordert einheitliche Kriterien In der Pandemie mussten nicht zwingende Operationen aufgrund der angespannten Lage oftmals hinten angestellt werden. Laut der zentralen Ethikkommission fehlten dafür einheitliche Regeln. 07.02.2022, 15.53 Uhr

Die Coronapandemie führte dazu, dass in Zeiten hoher Belastung zahlreiche planbare Operationen verschoben wurden. (Symbolbild) Keystone

In der Schweiz sei die Verschiebung planbarer Eingriffe während der Covid-19-Pandemie «teils in erheblichem Umfang» erfolgt, heisst es in einer Stellungnahme der Ethikkommission der Schweizer Akademie der Medizinischen Wissenschaften vom Montag. Dabei handle es sich um eine Form der Triage, welche weitreichende Folgen für die physische und psychische Gesundheit der Betroffenen haben könne.

National einheitliche Kriterien für die Verschiebungen würden jedoch fehlen, so die Kommission weiter. «Eine unkoordinierte und unreflektierte Posteriorisierung beinhaltet die Gefahr, gegen den verfassungsrechtlich verankerten Grundsatz der Gleichbehandlung und das ethische Grundprinzip der Gerechtigkeit zu verstossen.»

Kommission will schweizweit gültige Kriterien

Halte die Krise länger an, werde die Abwägung von Intensivbehandlungen gegenüber dringlichen planbaren Behandlungen «zunehmend heikler», schreibt die Kommission. Es sei in diesen Situationen besonders wichtig, die Kriterien so zu definieren, dass auch in einer angespannten Lage die Grundsätze von Lebensschutz, Gerechtigkeit und Schutz vor Diskriminierung eingehalten werden.

Die Ethikkommission spricht sich für die Erarbeitung inhaltlicher Kriterien für die Verschiebung von Operationen aus, die schweizweit Gültigkeit haben sollen. Sie empfiehlt zudem, die in der Pandemie angewandten Prozesse und die medizinischen Auswirkungen der Verschiebungen genauer zu analysieren. (agl)